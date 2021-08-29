Мальков грозится  обнародовать компромат на бывшую супругу

Строитель Роман Мальков, скандально прославившийся тем, что женился на актрисе Анастасии Макеевой, оставив бывшую супругу с четырьмя детьми, продолжает нападать на экс-жену.

Фото: Instagram Instagram

Из-за оскорблений в ее адрес он лишился аккаунта в инстаграме, - информируют 7days.ru . Но мужчина завел новую страничку, где ограничил возможность комментирования, и пишет, что скоро расскажет о матери своих детей такое, что от нее отвернутся все сочувствующие.

Он уверен, что его и нынешнюю супругу атакуют злые силы с подачи Светланы Мальковой, которой он никак не может простить выступления на ток-шоу.

«Вы думаете, что, если вы снесете все аккаунты, я приду в телек и буду жаловаться)? Или я не найду способ, как донести имеющуюся у меня информацию, которая откроет глаза и полностью изменит ход событий и даже приземлит любительницу врать и ездить в Россию, косить бабло и собирать дань с малоимущих», - грозится Роман.

Мальков заявляет, что обладает некой информацией, характеризующей Светлану с самой плохой стороны.

«Очень скоро я выложу такое Хотя я человек терпеливый и реально старающийся сделать так, чтоб все было по-человечески, а не через телек, как некоторые».

Тем временем «старающийся сделать все по-человечески» многодетный отец в очередной раз обещает платить алименты на детей.

«Я максимально ускорю все формальности и пока не определена судом сумма моих выплат, выплачу среднюю сумму, определяющую из практики судом, а все остальное при встрече с детьми, когда Света назовёт дату встречи с детьми».

Правда, в течение долгих месяцев Светлана так и не получает алиментов. Сейчас она пытается добиться выплат и задолженности по ним в суде.

Мальков подал на бывшую супругу встречные иски. Грозится стребовать алименты на старшего сына, который переехал к нему в Москву. И пишет гадости в соцсетях.