Лоза о Линдеманне: «Просто не надо нарушать правила»

Певец Юрий Лоза в разговоре с журналистами 5 Канала высказал свое мнение по поводу отмененного концерта с Тилем Линдеманном.
Напомним, что 29 августа должен был состояться фестиваль «МакЛарин за Родину», организованный частным предпринимателем. А 28 августа в отель к команде Тиля Линдеманна пришли представители правоохранительных органов. Они лишь уведомили певца о необходимости соблюдения антиковидных правил. А вот к организаторам мероприятия у полиции были серьезные претензии. Ими были допущены нарушения закона, и в задуманном формате фестиваль состояться не мог.
Автор хита «Плот» на стороне правоохранителей.
«Есть правила, их надо соблюдать. Если правило распространяется на одних людей, а на других нет, то это неправильно. Если ты в политических целях изменил правило, то никак не может обсуждаться. Допустим, я человеком недоволен. Он такое делает у себя дома, что мне не нравится. Если он имеет право на перепланировку, то пожалуйста, я ничего не имею против. Однако если у него нет права, то я иду в полицию. Просто не надо нарушать правила, и не к чему будет привязаться», — сказал Лоза.
Также музыкант отметил непрофессионализм помощников Линдеманна, которые должны были изучить все правила и заранее предусмотреть, какие могут быть подводные камни.
Юрий Лоза к вакцинации относится отрицательно. О чем он и сообщил на своей страничке в Фейсбуке. По мнению музыканта, вирус ковида мутирует так быстро, что прививки от старых штаммов бесполезны.