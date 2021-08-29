Лоза о Линдеманне: «Просто не надо нарушать правила»

«Есть правила, их надо соблюдать. Если правило распространяется на одних людей, а на других нет, то это неправильно. Если ты в политических целях изменил правило, то никак не может обсуждаться. Допустим, я человеком недоволен. Он такое делает у себя дома, что мне не нравится. Если он имеет право на перепланировку, то пожалуйста, я ничего не имею против. Однако если у него нет права, то я иду в полицию. Просто не надо нарушать правила, и не к чему будет привязаться», — сказал Лоза.