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Собчак вколола себе две разные вакцины ради поездки в Париж

Ирина Лебедева
55 минут назад

Ксения Собчак шокировала своих подписчиков заявлением о том, что она вакцинировалась двумя разными антиковидными вакцинами. Ранее светская львицы поставила себе «Спутник V». А через некоторое время решила привиться еще и вакциной Johnson & Johnson.

Собчак вколола себе две разные вакцины ради поездки в Париж
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как написала сама Ксения в микроблоге, это было сделано для того, чтобы свободно путешествовать по Европе, где пока еще не легитимизировали российский «Спутник»

«Друзья! До последнего не могла поверить! В Париж теперь можно прилететь без причины прямым рейсом из Москвы. Нужна любая европейская вакцина, и всё! Несмотря на сделанный «Спутник», я еще летом бахнула вакцину Johnson, и теперь просто показываешь ее в аэропорту, и все! Считаю, что у нас в стране обязаны разрешить западные вакцины — в Европу все равно будут пускать только по ним в ближайшие годы», - сообщила теледива.

Фолловеры очень удивились такой расстановке приоритетов. Они дружно высказали неодобрение подобным экспериментам над собственным здоровьем.

«Иногда мне кажется, что Ксению взломали», «Ксения, неужели вы серьезно? Ну, давайте все обколемся со всех сторон ради города Парижа?», «А если скажут, что в каждой стране нужна своя вакцина, вы их все себе воткнете, чтобы летать свободно?» - пишут комментаторы.

Саркастически отреагировал на пост Ксении и скандальный журналист Роман Супер.

«Доктор, наколи мне Спутник, Ковивак. Рядом - чудотворный Джонсон наколи, чтоб играли там колокола, с переливами и перезвонами».

Собчак переболела коронавирусом еще год назад. Ксения заявила, что у нее была высокая температура, кашель и ломота. Она просто лежала и не могла встать.

Телеведущая консультировалась с медиками. Ксении сказали, что у нее атипичная пневмония и выписали антибиотики. Собчак жаловалась на осложнения. У нее пропал голос, который пришлось восстанавливать при помощи врача-фониатра.
Шоу-бизнес,Роман Супер,Ксения Собчак,Москва,
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