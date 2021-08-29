Собчак вколола себе две разные вакцины ради поездки в Париж

«Друзья! До последнего не могла поверить! В Париж теперь можно прилететь без причины прямым рейсом из Москвы. Нужна любая европейская вакцина, и всё! Несмотря на сделанный «Спутник», я еще летом бахнула вакцину Johnson, и теперь просто показываешь ее в аэропорту, и все! Считаю, что у нас в стране обязаны разрешить западные вакцины — в Европу все равно будут пускать только по ним в ближайшие годы», - сообщила теледива.