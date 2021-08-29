Проклова заявила, что готова играть с Бузовой на одной сцене

Звезда советского и российского театра и кино Елена Проклова, которая недавно спровоцировала большой скандал на тему харрасмента в артистической среде, вступилась за Ольгу Бузову. Об этом сообщают dni.ru.

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В частности,заслуженной артистке не понравилось, что поющей телеведущей крепко досталось от критиков после ее появления на сцене МХАТа в спектакле «Прекрасный грузин». А ведь недоброжелатели, по ее мнению, просто завидуют успешной Бузовой, которая смогла добиться очень многого самостоятельно.

«Кто дал вам право судить о том, что хорошо и что плохо? Мне, например, не нравится всеобщее осуждение Бузовой», заявила Проклова.

Звезда даже призналась, что с удовольствием сыграла бы вместе с Ольгой в одном спектакле.

«А вдруг Ольга очень талантливый человек? Мы все спешим кого-то осудить, дать оценку, не разобравшись», - сказала актриса.

Российская актриса Елена Проклова показала свою квартиру в Сочи. Как сообщает «Комсомольская правда», недвижимость в городе-курорте обошлась Прокловой в 15 млн рублей.