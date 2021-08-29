Волочкова назвала имя своего врага – автора «туалетного» фото

Анастасия Волочкова обвинила в организации травли солистку группы «Стрелки» Екатерину Любомскую.

Фото: Instagram Instagram

Эпатажная балерина сейчас вновь в центре внимания публики. Она затевает судебные процессы и активно выступает на ток-шоу, рассказывая подробности скандальной истории с появлением в интернете ее неприличного фото. Балерину запечатлели в момент, когда она на улице присела справить нужду. Вот и в эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она обсуждала эту тему. Об этом пишет Экспресс Газета.

«Это все подстроила Катя Любомская. Представьте, это надо договориться с соседями, чтобы они пустили, сидеть и караулить, когда Анастасия пописает под елку. Она готова бы была сама сейчас выйти на Красную площадь, снять трусы, чтобы ее попу, простите, хоть кто-нибудь показал, чтобы кто-то о ней вспомнил. Она решила на попе Анастасии Волочковой прославиться», - заявила Волочкова.

Позиция самой Любомской такова: она всего лишь хотела помочь своей приятельнице, которой не повезло быть соседкой Анастасии. По словам Екатерины, женщина уже обращалась в полицию из-за того, что на соседнем участке хозяйка, гости и хозяйский персонал ведут себя неподобающим образом. В итоге приятельница сдалась и выставила свой дом на продажу.

Страдания соседки Волочкову не трогают. Анастасия считает, что все соседкины действия обусловлены завистью и желанием пропиариться на ее фоне.