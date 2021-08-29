Емельяненко посоветовал Джигурде «привыкать к земле»

Известный боец Емельяненко прокомментировал постоянное стремление Джигурды с кем-либо подраться. По мнению мастера ринга, скандальному актеру подобное поведение уже не по возрасту, а бои – не по силам.

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Никита Джигурда уже не первый раз вызывает на бой кого-то из оппонентов. На этот раз на ринг затребован звездный адвокат Жорин. И, как ни удивительно, этот поединок даже запланирован – кулачный бой в перчатках должен состояться 18 сентября в Москве в карде встречи Александра Емельяненко и блогера Артема Тарасова.

Боец смешанных единоборств Емельяненко в недоумении по поводу предстоящего события. Своими соображениями он поделился с порталом «ВсеПроСпорт».

«Я как-то говорил, что у Джигурды уже песок из задницы сыплется. Ему на пенсию пора, а он еще на ринг зачем-то лезет. Никита и меня на бой вызывал. Но из-за того, что я дедушек не бью, этот поединок не состоялся. Отдыхай, Никита Джигурда, уже к земле тебе пора привыкать».

Жорин ранее рассказывал, что эпатажный актер затаил на него обиду еще с тех пор, как он вел их с Анисиной бракоразводный процесс, где адвокат представлял интересы Марины. Кроме того, Жорин считает актера психически неуравновешенным человеком, и его заявления – «не столько смешными, сколько грустными».