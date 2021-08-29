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Кудрявцева резко ответила Андреасяну после скандала из-за шутки на «Новой волне»

Lenta.ru
1 час назад

Телеведущая Лера Кудрявцева ответила на оскорбления кинорежиссера Сарика Андреасяна после скандала из-за шутки на «Новой волне». Об этом сообщает StarHit.

Кудрявцева резко ответила на оскорбления Андреасяна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кудрявцевой, она специально поинтересовалась у сценаристов фестиваля, не будет ли шутка о творчестве Андреасяна обидной. Звезда также призналась, что не знакома с работами режиссера.

«Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове Это такой зашквар! Ужас, что с людьми происходит?! Ну и что, он мужик после этого?!» — обратилась ведущая к аудитории.

Ранее Кудрявцева пошутила во время музыкального конкурса «Новая волна» в Сочи, намекнув, что фильмы Андреасяна низкого качества.

«Они — как фильмы Сарика Андреасяна. Их много, но, как говорится, хорошего мало», — сказала телеведущая.

Позднее Андреасян прокомментировал отрывок речи Кудрявцевой, в которой она упомянула его работы.

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите. А также тупые шутки, которые вам пишут плохо понимающие в киноиндустрии люди», — обратился к ведущей Андреасян.

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