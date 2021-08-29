Кудрявцева резко ответила на оскорбления Андреасяна

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите. А также тупые шутки, которые вам пишут плохо понимающие в киноиндустрии люди», — обратился к ведущей Андреасян.

