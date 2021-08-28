Поплавская попросила помощи: «Нашу жизнь отравили!»

Яна Поплавская мечтала создать родовое гнездо. Три года назад она приобрела участок в подмосковной деревне Алешино под загородный дом за два с половиной миллиона рублей, - информирует "Комсомольская правда".
Однако большая радость обернулась большим кошмаром. Завод по переработке пластика стал загрязнять воздух в окрестностях жилого поселения так, что жить там становится практически невозможно. Активисты, в число которых входит и Поплавская, пытаются бороться с экологической катастрофой, но пока безрезультатно.
Пост отчаяния звезда сериалов «Жизнь и приключения Мишки-япончика» и «Первая любовь» выложила на страничке инстаграма.
«Меня травят! Покупая дом, я не представляла, что буду жить так! Это деревня Алёшино. Здесь я живу сама со своим мужем, сюда приезжают наши дети с внуком. Но если это не прекратится, скоро перестанут приезжать все.
Ведь нас действительно травят, дышать воздухом на улице и в доме невозможно. Нас травит РИО Полимер!
Месяц назад была проверка, в присутствии местных жителей и депутата Мособлдумы Ирины Слуцкой приехал министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский. Строго сказал собственнику завода Симонову, что отравлять воздух нельзя, все нарушения устранить! Симонов обещал всё сделать, но вонь только усилилась. Опустите голову в помойку в своём дворе и глубоко-глубоко вдохните, примерно поймёте наши ощущения.
Прошёл месяц и снова приехал Велиховский. И что сказал? Что ситуация стала ГОРАЗДО ЛУЧШЕ! ХОТЯ НИЧЕГО НЕ ПОМЕНЯЛОСЬ!
Надеюсь, что этот пост прочитает председатель СКР Александр Бастрыкин, а также глава МВД Колокольцев. Может, дойдёт до Владимира Путина, Валентины Матвиенко, хотя бы до мэра Москвы Сергея Собянина, чьим доверенным лицом я была на выборах 2018 года. Ведь эта отравленная вода через реку Ольшанка в конечном итоге попадает в Учинское водохранилище, которое питает Москву.
Помогите нам! Мы не можем жить там, где построили свои дома! Жители в отчаянии! Нашу жизнь отравили!»