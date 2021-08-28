Поплавская попросила помощи: «Нашу жизнь отравили!»

Надеюсь, что этот пост прочитает председатель СКР Александр Бастрыкин, а также глава МВД Колокольцев. Может, дойдёт до Владимира Путина, Валентины Матвиенко, хотя бы до мэра Москвы Сергея Собянина, чьим доверенным лицом я была на выборах 2018 года. Ведь эта отравленная вода через реку Ольшанка в конечном итоге попадает в Учинское водохранилище, которое питает Москву.