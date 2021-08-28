Кудрявцева о нападках Андреасяна: «Он мужик после этого?»

«Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы, в принципе не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую произносите, и тупую шутку, которую вам написали люди, плохо понимающие киноиндустрию. Мне просто стыдно за вас».