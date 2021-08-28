Кудрявцева о нападках Андреасяна: «Он мужик после этого?»

Лера Кудрявцева возмущена грубыми оскорблениями, с которыми на нее обрушился режиссер Сарик Андреасян. Причиной гнева Сарика была неудачная шутка телеведущей, произнесенная ею со сцены «Новой волны».
Кудрявцева представляла очередной номер программы и озвучила подводку, в частности, там были такие слова:
«...их много, как фильмов Сарика Андреасяна, но, как говорится, хорошего мало».
Эта фраза настолько обидела режиссера, что он опубликовал в своем микроблоге достаточно оскорбительное обращение к телеведущей.
«Лерочка, а вам эти тексты пишут, или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы, в принципе не понимаете, кто я. Или вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших, плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую произносите, и тупую шутку, которую вам написали люди, плохо понимающие киноиндустрию. Мне просто стыдно за вас».
Кудрявцева в разговоре с журналистами СтарХита рассказала, что обратила внимание на эти слова в тексте заранее и даже спросила у сценаристов, не обидная ли это шутка. Но те заверили, что все в порядке.
«А я, да простит меня Сарик, просто не знакома с его работами. Поэтому ничего личного», - объяснила Лера.
Что же касается поста Сарика, то он Кудрявцеву шокировал и агрессией, и грубостью.
«Все, что он пишет обо мне: и тварь, и не женщина, и пустота в голове... Это такой зашквар! Ужас, что с людьми происходит! Ну и что, он мужик после этого?!»
Кудрявцева ранее подала в суд на Андрея Разина и на процитировавшее его оскорбительное заявление о ее прошлом СМИ. Телеведущая потребовала с продюсера 2,5 млн рублей и 500 тысяч рублей с разместившего заметку издания. Суд теледива выиграла.