Умер актер и педагог Роман Громадский

Ушел из жизни народный артист РСФСР Роман Громадский. Как сообщается, причиной смерти 80-летнего советского и российского актера театра и кино стал инсульт. Эту информацию, как пишут СМИ, подтвердил сын звезды.

Фото: ТАСС ТАСС

Громадский родился в Ленинграде незадолго до начала Великой Отечественной войны, пережил блокаду Северной столицы.

После окончания школы отслужил в армии и поступил в Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Тогда Роман носил фамилию Владимиров, однако, женившись на сокурснице Вере Громадской, взял ее фамилию, как более звучную.

После окончания института стал работать в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола (сейчас – «Балтийский дом»).

С 26 лет снимался в кино, его дебют – главная рол в работе Георгия Овчаренко «Снег среди лета». Запомнился зрителям по фильмам Блокада», «Сонька Золотая ручка», «Двое из ларца», «Человек меняет кожу», «Открытая книга», сериалу «Ментовские войны».