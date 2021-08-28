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Девушка, обвиняемая в краже у Королевой и Тарзана, нашлась в Африке

Ирина Лебедева
1 час назад

Скандальная история с изменой Тарзана Наташе Королевой и сопутствующей этому кражей драгоценностей и денег из дома звездной пары, еще не завершена. Если Глушко и Королева в личных отношениях разобрались, Наташа простила блудного супруга и семья вновь демонстрирует любовь и согласие, то материальные потери пока не возмещены.

Обвиняемая в краже у Королевой нашлась в Африке
Фото: InstagramInstagram

Под подозрением подруга любовницы стриптизера – некая Милана Некруц, представлявшаяся Миланой Миломановой.

Ее обвиняют в краже пяти миллионов рублей, трех тысяч евро и дорогостоящих ювелирных украшений хозяйки дома.

Правоохранительные органы собрали материалы и передали дело в суд, а самой девушке была выдана подписка о невыезде.

Однако после этого Милана не явилась на судебное заседание. По адресу проживания полиция тоже ее не нашла. Подозреваемую объявили в розыск.

И вот звезда скандала объявилась сама. Как оказалось, она весело проводит время в знойной Африке, а именно - в Анголе. Фотографии с местных тусовок Милана активно постит в своем интернет-аккаунте, рассказывает портал wmj.ru.

Судя по снимкам, Милану совершенно не беспокоит то, что она скрывается от следствия и в России ей грозит судебное разбирательство по серьезной статье.

Наташа Королева и Сергей Глушко тем временем отметили 20-летие совместной жизни. По случаю знаменательной даты Королева опубликовала видео с мужем, снятое в Майями во время прогулки на яхте, а также рассказала «абрикосовую историю» своей любви.

Она отметила, что их с Тарзаном «дерево любви» спустя 20 лет все еще «пышно цветет», а корни этого дерева «крепкие, как наша любовь».

Поклонники Наташи Королевой оказались настроены скептически и раскритиковали певицу за признание в любви мужу, который совсем недавно был уличен в измене.
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