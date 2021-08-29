Режиссер Андреасян разнес Кудрявцеву за критику своих фильмов

«Лерочка, а вам эти тексты пишут или вы просто тварь? Или вас мама плохо воспитала? Или вы в принципе не понимаете, кто я и что вы живете в мире заблуждений? Прежде чем раскрывать свой грязный рот, и вы, и весь ваш шоу-бизнес, состоящий из морально устаревших плохих ведущих и певцов, хорошенько проверьте информацию, которую вы произносите, и тупую шутку, которую вам написали плохо понимающие в киноиндустрии люди. Спасибо! Это не требует ответа от вас. Мне просто стыдно за вас», — высказался Андреасян.