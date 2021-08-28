Солнцев предложил ввести «комендантский час для пенсионеров»

«Вчера Катька опять припёрлась домой навеселе и в 3 ночи. Почему бы на законодательном уровне не ввести комендантский час для всех пенсионеров? Скажем, после 23 ночи на улицу - ни ногой! Почему детей ночью нельзя на улицу отпускать, а пожилая среда может развлекаться и бездельно шататься, при этом подогреваясь спиртным? Вы бы поддержали такой закон, если внести его предложение новому созыву ГосДумы после выборов?», - написал Гоген в инстаграме.