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Солнцев предложил ввести «комендантский час для пенсионеров»

Ирина Лебедева
29 минут назад

Гоген Солнцев пожаловался подписчикам на загулявшую супругу. Жена шоумена, давно перешагнувшая пенсионный рубеж, заявилась, по его словам, только в три часа ночи и нетрезвая.

Солнцев предложил ввести «комендантский час для пенсионеров»
Фото: InstagramInstagram

В связи с этим разгневанному мужа захотелось посадить под замок всех людей старшего возраста. Он провел аналогию между детьми, которым, как известно, нельзя одним находиться на улице после определенного времени суток, и пенсионерами, которые могут развлекаться по ночам. Эпатажный артист поинтересовался у своих подписчиков, поддержали бы они такую законодательную инициативу, если бы он попробовал продвинуть ее в Госдуму?

«Вчера Катька опять припёрлась домой навеселе и в 3 ночи. Почему бы на законодательном уровне не ввести комендантский час для всех пенсионеров? Скажем, после 23 ночи на улицу - ни ногой! Почему детей ночью нельзя на улицу отпускать, а пожилая среда может развлекаться и бездельно шататься, при этом подогреваясь спиртным? Вы бы поддержали такой закон, если внести его предложение новому созыву ГосДумы после выборов?», - написал Гоген в инстаграме.

Однако подписчики Солнцеву не посочувствовали. Напротив, они поддержали его веселую супругу, которая, по мнению комментаторов, в свои годы вольна проводить время так, как считает нужным.

«Хочу быть Катькой», «На старости лет получить такую известность, молодец бабка», «Пусть куражит, пока здоровье позволяет».

Шоумен Гоген Солнцев опубликовал в сторис своего Instagram блога видео из салона своего автомобиля, а также сообщил, что попал в ДТП. По словам Солнцева, в него въехала машина сзади.
Шоу-бизнес,Гоген Солнцев,Госдума,
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