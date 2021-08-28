"Человек еле дышит": менеджер МакSим о состоянии певицы

Совсем недавно певица МакSим вернулась домой к своим детям. Девушке предстоит тяжелая и длительная реабилитация после двух месяцев комы.

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Несмотря на то, что сейчас МакSим находится дома, ее состояние еще крайне нестабильное. Об этом рассказала менеджер певицы во время шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По словам Маргариты Соколовой, в ближайшие несколько месяцев артистка выступать не сможет. Кроме того, представитель МакSим недовольна слухами, которые каждый день появляются в Сети. Недавно кто-то сообщил, что певица якобы собирается в ближайшем времени выйти на сцену.

"Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие", – заявила Маргарита Соколова.