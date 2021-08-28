"Человек еле дышит": менеджер МакSим о состоянии певицы

Совсем недавно певица МакSим вернулась домой к своим детям. Девушке предстоит тяжелая и длительная реабилитация после двух месяцев комы.
Несмотря на то, что сейчас МакSим находится дома, ее состояние еще крайне нестабильное. Об этом рассказала менеджер певицы во время шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».
По словам Маргариты Соколовой, в ближайшие несколько месяцев артистка выступать не сможет. Кроме того, представитель МакSим недовольна слухами, которые каждый день появляются в Сети. Недавно кто-то сообщил, что певица якобы собирается в ближайшем времени выйти на сцену.
"Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие", – заявила Маргарита Соколова.
Представитель также добавила, что у артистки серьезные осложнения после перенесенного заболевания. Медики также стали поговаривать, что МакSим все-таки переболела коронавирусом, а тесты были ложными. Отметим, что после выписки певица начала публиковать снимки к себе в Instagram. Пользователи Сети шокированы ее истощенным телом. Говорят, что после болезни она потеряла 30 килограмм. Артистке прописали массаж, дыхательную гимнастику и легкую физическую активность.