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Представитель МакSим: «Человек еле перемещается, еле дышит»

Popcake.tvиещё 1
1 час назад

Совсем недавно певица МакSим вернулась домой к своим детям. Девушке предстоит тяжелая и длительная реабилитация после двух месяцев комы.

"Человек еле дышит": менеджер МакSим о состоянии певицы
Фото: ТАССТАСС

Несмотря на то, что сейчас МакSим находится дома, ее состояние еще крайне нестабильное. Об этом рассказала менеджер певицы во время шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир».

По словам Маргариты Соколовой, в ближайшие несколько месяцев артистка выступать не сможет. Кроме того, представитель МакSим недовольна слухами, которые каждый день появляются в Сети. Недавно кто-то сообщил, что певица якобы собирается в ближайшем времени выйти на сцену.

"Человек еле перемещается, еле дышит. Какие мероприятия? Вопиющее безобразие", – заявила Маргарита Соколова.

Представитель также добавила, что у артистки серьезные осложнения после перенесенного заболевания. Медики также стали поговаривать, что МакSим все-таки переболела коронавирусом, а тесты были ложными. Отметим, что после выписки певица начала публиковать снимки к себе в Instagram. Пользователи Сети шокированы ее истощенным телом. Говорят, что после болезни она потеряла 30 килограмм. Артистке прописали массаж, дыхательную гимнастику и легкую физическую активность.

Шоу-бизнес,Маргарита Соколова,Андрей Малахов,
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