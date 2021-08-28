Макеева опубликовала обращение к хейтерам

Анастасия Макеева, актриса театра и кино, страдает от хейтерских атак. В соцсети Анастасия опубликовала большой пост с просьбой оставить ее в покое – травля вымотала актрису и психологически и физически.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Недоброжелатели напали на 39-летнюю звезду в связи с ее скандальным браком. Макеевой не могут простить увод из семьи многодетного отца Романа Малькова, а также не слишком джентльменское поведение его по отношению к бывшей супруге и детям.

Видео дня

Актриса считает, что в ухудшении ее собственного здоровья виновны СМИ, спровоцировавшие массированную травлю. Она попросила журналистов не трепать ее имя в связи со взаимоотношениями ее нового мужа и его экс-супруги. По ее словам, это не ее конфликт и она хочет отойти в сторону. Также Макеева заверила хейтеров, что никакие их выходки «не повлияют на качество» ее жизни, что несколько не сообразуется с жалобой на ухудшение здоровья.

«Уважаемые СМИ ,принимая во внимание мою ситуацию с осложнениями здоровья, прошу не использовать мою фамилию в заголовках ваших статей о конфликте моего мужа Романа Малькова и его бывшей супруги Светланы Мальковой.

Я официально заявляю о запрете на использовании моей фамилии в связи с ухудшением моего физического и психологического здоровья !!!!

я официально заявила, что не интересуюсь подробностями их выяснений, я прислушалась к пожеланиям Светланы и не участвую в принятии решений своего мужа в отношении детей. Я полностью сконцентрирована на работе и новых постановках.

Так же прошу хейтеров не беспокоить администрацию тех театров и моих партнеров по рекламным проектам, с которыми я работаю, всё равно они со мной будут работать и продлили все контракты. При всем уважении к вашему мнению, уважаемые хейтеры на качество моей жизни, как и других звёзд вы не повлияете».

Артистка недавно сообщила, что ей поставили «один из самых страшных диагнозов для вокалистов» — кровоизлияние в горле. Макеевой прописали лечение гормональными препаратами.

Актриса переживает, что не сможет выйти на сцену в результате проблем со связками.