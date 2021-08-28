Яна Рудковская дала совет Моргенштерну перед свадьбой

Продюсер Яна Рудковская решила дать совет скандальному шоумену и рэперу Алишеру Моргенштерну, у которого вскоре должна состояться свадьба.

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Торжественное событие намечено на последний день лета. Но Рудковская уверена, что Моргенштерн поторопился, и ему еще рано жениться.

Яркая блондинка предлагает рэперу сбежать из-под венца. Она вспомнила, что Моргенштерн иногда позиционирует себя как женщину. Рудковской кажется, что идея с побегом с собственной свадьбы это то, что нужно для пиара.

«Моргенштерн #сбежавшаяневеста. По-моему, это прекрасно», – шутит Рудковская.

Но по ее словам, она переживает за отношения рэпера и его избранницы. И не хочет, чтобы их история любви закончилась также быстро, как у Ивлеевой и Элджея.

Воспользуется ли Моргенштерн советом Рудковской или нет, узнаем совсем скоро.