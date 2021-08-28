Яна Рудковская дала совет Моргенштерну перед свадьбой

Продюсер Яна Рудковская решила дать совет скандальному шоумену и рэперу Алишеру Моргенштерну, у которого вскоре должна состояться свадьба.
Торжественное событие намечено на последний день лета. Но Рудковская уверена, что Моргенштерн поторопился, и ему еще рано жениться.
Яркая блондинка предлагает рэперу сбежать из-под венца. Она вспомнила, что Моргенштерн иногда позиционирует себя как женщину. Рудковской кажется, что идея с побегом с собственной свадьбы это то, что нужно для пиара.
«Моргенштерн #сбежавшаяневеста. По-моему, это прекрасно», – шутит Рудковская.
Но по ее словам, она переживает за отношения рэпера и его избранницы. И не хочет, чтобы их история любви закончилась также быстро, как у Ивлеевой и Элджея.
Воспользуется ли Моргенштерн советом Рудковской или нет, узнаем совсем скоро.
Но надо напомнить, что Алишер и Дилара вместе с 2017 года. Свалившаяся на Моргенштерна популярность едва не развела их. Но рэпер во время одумался.