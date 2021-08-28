Безрукова рассказала, как ночевала на вокзале

56-летняя Ирина Безрукова после школы окончила Ростовское училище искусств. Но, как оказалось, будущая звезда пыталась поступить в московский институт. Экс-супруга Сергея Безрукова поделилась историей, как приехала поступать в столицу на театральное. Изначально она договорилась с подругой, что они вместе поедут ночевать к ее тете. Но позже родственница спутницы Ирины сообщила, что не сможет принять ее. После этого Безруковой пришлось ночевать на Казанском вокзале.