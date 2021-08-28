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«Мне ничего не оставалось»: Безрукова рассказала, как ночевала на вокзале

WMJ.ru
1 час назад

56-летняя Ирина Безрукова после школы окончила Ростовское училище искусств. Но, как оказалось, будущая звезда пыталась поступить в московский институт. Экс-супруга Сергея Безрукова поделилась историей, как приехала поступать в столицу на театральное. Изначально она договорилась с подругой, что они вместе поедут ночевать к ее тете. Но позже родственница спутницы Ирины сообщила, что не сможет принять ее. После этого Безруковой пришлось ночевать на Казанском вокзале.

Безрукова рассказала, как ночевала на вокзале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Мне ничего не оставалось, как заночевать на вокзале. Помню, как сейчас, переоделась в свитер, ручной вязки, сходила почистить зубы и села спать. Да, именно села. Пришлось всю ночь так спать на неуютном пластиковом сиденье, — вспоминает актриса.

Впоследствии Ирина Безрукова все же стала популярной актрисойGlobal Look Press

Тогда Ирина сравнивала себя с другими абитуриентами и переживала, что они выглядят намного лучше и ведут себя иначе. Спустя много лет, актриса со смехом вспоминает ситуацию с ночевкой на вокзале, хотя на тот момент ей было довольно тяжело.
Шоу-бизнес,Ирина Безрукова,
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