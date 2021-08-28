Безрукова рассказала, как ночевала на вокзале

56-летняя Ирина Безрукова после школы окончила Ростовское училище искусств. Но, как оказалось, будущая звезда пыталась поступить в московский институт. Экс-супруга Сергея Безрукова поделилась историей, как приехала поступать в столицу на театральное. Изначально она договорилась с подругой, что они вместе поедут ночевать к ее тете. Но позже родственница спутницы Ирины сообщила, что не сможет принять ее. После этого Безруковой пришлось ночевать на Казанском вокзале.
Мне ничего не оставалось, как заночевать на вокзале. Помню, как сейчас, переоделась в свитер, ручной вязки, сходила почистить зубы и села спать. Да, именно села. Пришлось всю ночь так спать на неуютном пластиковом сиденье, — вспоминает актриса.
Впоследствии Ирина Безрукова все же стала популярной актрисойGlobal Look Press