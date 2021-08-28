Барановская вновь судится с Аршавиным из-за алиментов на детей

Юлия Барановская продолжает воевать с Андреем Аршавиным из-за алиментов на троих их общих детей. Футболисту удалось уменьшить размер выплат по суду, телеведущая подала кассационную жалобу.

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После появления у Андрея еще одного ребенка от другой женщины его адвокаты добились снижения размера выплат на старших наследников. Савеловский суд зафиксировал, что футболист теперь должен отдавать троим детям от Барановской не половину всех доходов, а 3/8.

Юлия попыталась опротестовать это решение, но Мосгорсуд его поддержал. Теперь юристы Барановской обратились в вышестоящую инстанцию – 31 августа должно состояться рассмотрение кассационной жалобы во Втором кассационном суде.

Владислав Подшебякин, адвокат Барановской, разъяснил, что Юлия действует в интересах детей, требуя отменить решение суда первой инстанции о снижении суммы выплат. Он считает, что закон дает ей такое право, о чем рассказал журналистам СтарХита.

«Исполнительное производство предусматривает возможность удержания до 75% доходов гражданина, сейчас на четверых детей Аршавин тратит только 62%. Так что наши требования укладываются в рамки разумного и предусмотренного законом, не ухудшат его жизнь. Пока же он за счет детей от первого брака фактически пытается улучшить свое материальное положение», - отметил юрист.

Как заявил представитель Барановской, в последнее время доходы Аршавина держатся на определенно стабильном уровне. В 2019 году каждый из их общих троих детей получал примерно по 300 тысяч рублей. Сейчас суд существенно уменьшил эти выплаты, что, по мнению Подшебякина, абсолютно неправомерно.