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Рудковская посоветовала Моргенштерну сбежать со свадьбы

Ирина Лебедева
31 минуту назад

Алишер Моргенштерн на днях женится на своей давней подруге Диларе Зинатуллиной. Яна Рудковская считает, что музыкант поступает совершенно необдуманно.

Рудковская посоветовала Моргенштерну сбежать со свадьбы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара Моргенштерн-Зинатуллина вместе с 2017 года, правда, после скачка популярности эпатажный рэпер было решил, что вокруг него много более интересных девчонок, чем бывшая возлюбленная. Но достаточно быстро понял, что нашел гораздо меньше, чем потерял, и помирился с Диларой. После этого он публично заявил журналистам, что готов к семейной жизни и хочет много детей.

Рудковская по этому поводу имеет собственное мнение. Она уверена, что рэперу еще рано жениться. И что перспективы у его брака самые плачевные.

«Мне очень не хочется, чтобы их история закончилась так же, как у Насти Ивлеевой с Элджеем – слишком короткие отношения и в итоге развод», - заявила продюсер журналистам «Собеседника».

Более того, Яна предложила Алишеру сбежать с собственной свадьбы и получить при этом дополнительную порцию хайпа.

«Он же себя иногда позиционирует как женщину. А тут будет сбежавший Моргенштерн с хэштегом «сбежавшая невеста». По-моему, прекрасно», - сказала она.

О том, как будет чувствовать себя в этой ситуации невеста Моргенштерна, речи не шло.

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) купил дом. По словам музыканта, теперь ему «есть где жить».

В конце июля журнал Forbes опубликовал список из 50 самых успешных российских звезд, куда вошли артисты, музыканты, спортсмены, телеведущие и другие знаменитости. Алишер Моргенштерн занял в рейтинге второе место. По подсчетам Forbes, за прошедший год Моргенштерн заработал 7,4 млн долларов.

Шоу-бизнес,Яна Рудковская,Forbes,
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