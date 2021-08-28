Рудковская посоветовала Моргенштерну сбежать со свадьбы

Алишер Моргенштерн на днях женится на своей давней подруге Диларе Зинатуллиной. Яна Рудковская считает, что музыкант поступает совершенно необдуманно.

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Пара Моргенштерн-Зинатуллина вместе с 2017 года, правда, после скачка популярности эпатажный рэпер было решил, что вокруг него много более интересных девчонок, чем бывшая возлюбленная. Но достаточно быстро понял, что нашел гораздо меньше, чем потерял, и помирился с Диларой. После этого он публично заявил журналистам, что готов к семейной жизни и хочет много детей.

Рудковская по этому поводу имеет собственное мнение. Она уверена, что рэперу еще рано жениться. И что перспективы у его брака самые плачевные.

«Мне очень не хочется, чтобы их история закончилась так же, как у Насти Ивлеевой с Элджеем – слишком короткие отношения и в итоге развод», - заявила продюсер журналистам «Собеседника».

Более того, Яна предложила Алишеру сбежать с собственной свадьбы и получить при этом дополнительную порцию хайпа.

«Он же себя иногда позиционирует как женщину. А тут будет сбежавший Моргенштерн с хэштегом «сбежавшая невеста». По-моему, прекрасно», - сказала она.

О том, как будет чувствовать себя в этой ситуации невеста Моргенштерна, речи не шло.

Рэпер Моргенштерн (настоящее имя – Алишер Моргенштерн) купил дом. По словам музыканта, теперь ему «есть где жить».