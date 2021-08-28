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К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция

Lenta.ru
48 минут назад

К лидеру немецкой группы Rammstein Тиллю Линдеманну, который приехал в Россию, чтобы выступить на музыкальном фестивале, пришла полиция. На соответствующие фото в соцсетях обратил внимание Telegram-канал RT.

По информации очевидцев, артист в настоящее время находится в селе Завидово Тверской области. На размещенных в сети снимках виден сам Линдеманн, а также предположительно группа сотрудников правоохранительных органов.

Причина визита полицейский неизвестна. Официальных подтверждений информации пока нет.

Линдеманн рассказал, откуда знает песню «Любимый город»

При этом издание Baza пишет, что ночью силовики провели у солиста следственные мероприятия. По их итогам был задержан один из представителей Rammstein — после конфликта с представителями силовых структур.

Telegram-канал «RT на русском»
Известно, что в ближайшее время фронтмен Rammstein должен был выступить на мероприятии в Твери. Вдобавок он будет хедлайнером Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». В дирекции мероприятия отметили, что музыкант «станет специальным гостем» и выступит на Красной площади 4 и 5 сентября.

Линдеманн — автор поэтических сборников «Нож» (Messer), «В тихой ночи» (In stillen Nächten). Он сыграл в восьми фильмах и поучаствовал в создании саундтрека к картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев». В рамках этого проекта Линдеманн записал кавер известной советской песни «Любимый город».

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