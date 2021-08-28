«Тошно смотреть, как относятся к афганцам»: Джоли разочаровалась в США

Американская актриса Анджелина Джоли на прошлой неделе зарегистрировалась в Instagram и в своем первом посте осудила президента США Джо Байдена за хаотичную эвакуацию из Афганистана.
Джоли, которая является специальным посланником верховного комиссара ООН по делам беженцев, сказала, что зарегистрировалась на платформе, чтобы «делиться историями и голосами тех людей по всему миру, которые борются за свои основные права человека».
Женщина рассказала, что она была в Афганистане за несколько недель до терактов 11 сентября 2001 года и встречалась с беженцами, спасавшимися от боевиков.
Затем она выразила свое разочарование тем, как администрация Байдена справляется с выводом войск: «Тошно смотреть, как афганцы снова вынуждены покидать свои дома из-за страха и неопределенности, охвативших их страну. Потратить столько времени и денег, пролить кровь и потерять жизни только для того, чтобы прийти к такому итогу, — этот провал невозможно понять».
«Наблюдать на протяжении десятилетий, как к афганским беженцам — одним из самых способных людей в мире — относятся как к обузе, тоже тошно. Знать, что если бы у них были инструменты и уважение, как много они могли бы сделать для себя. Я встречала большое количество женщин и девочек, которые не только хотели получить образование, но и боролись за него. Как и другие приверженцы этого дела, я не отвернусь » — добавила актриса.
Американские пользователи Twitter бурно обсудили слова актрисы под постом Кейли Макинани, пресс-секретаря экс-президента США Дональда Трампа, которая процитировала Джоли.
«Все наши мнения одинаково важны. Мне также стыдно за наше руководство», — отвечает @balentine_jerry на комментарии тех, кто отнесся к словам Джоли с пренебрежением.
«Я приму это за знак культурного восстановления», — отмечает @Dumle16903319.
«Анджелина Джоли активно работает в сфере гуманитарной помощи и является послом доброй воли; ее наблюдения еще раз доказывают, что мир видит, что происходит. Она отражает общие настроения», — пишет @honeylieg в ответ тем, кто посчитал, что к мнениям знаменитостей нет смысла прислушиваться.
Отметим, что под постом Джоли в Instagram большинство пользователей высказали благодарность за то, что она использует свою платформу на благо и помогает афганцам и девушкам, которым приходится отстаивать права на образование и работу, что кажется немыслимым в западном мире.
Письмо актрисы также отличается человеческим отношением к беженцам, пытающимся покинуть Афганистан. Эта хорошая тенденция, ведь в последнее время в США начал формироваться страх по отношению к афганским мигрантам. Многие жители настроены к ним агрессивно, так как боятся, что вместе с мигрантами в страну въедут боевики террористических группировок и устроят новые теракты в штатах.
Нельзя сказать, что страх американцев не обоснован, однако есть риск, что он выльется в нетерпимость по отношению к тем, кто этого не заслуживает, и тогда может начаться новая волна беспорядков.
Отметим, что администрация Джо Байдена подверглась двухпартийному осуждению со стороны законодателей и правозащитников из-за того, что слишком медленно эвакуирует афганцев и их семьи.
В социальных сетях в данный момент появляются преимущественно отрицательные, если не гневные, оценки работы президента. Многие указывают, что Афганистан рассорил США даже с европейскими союзниками.
Как сообщало ИА REGNUM, Европейский союз, Соединенные Штаты и другие страны глубоко обеспокоены судьбой афганских женщин и девочек и их правами.
«Мы призываем тех, кто занимает руководящие посты в Афганистане, гарантировать их защиту», — говорится в совместном заявлении Албании, Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Эквадора, Сальвадора, Европейского союза, Гондураса, Гватемалы, Северной Македонии, Новой Зеландии, Норвегии, Парагвая, Сенегала, Швейцарии и Соединенных Штатов Америки.
«Афганские женщины и девочки, как и весь афганский народ, заслуживают того, чтобы жить в условиях безопасности, защищенности и достоинства. Любая форма дискриминации и злоупотреблений должна быть предотвращена. Мы, международное сообщество, готовы оказать им гуманитарную помощь и поддержку, чтобы их голоса были услышаны», — заявили страны и пообещали внимательно следить за тем, как любое будущее правительство обеспечит безопасность афганских женщин.