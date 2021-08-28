Елена Борщева озвучила траты на ЭКО

«Я ошибалась. У меня было несколько попыток. Я сменила клинику, лишь потом родилась дочь Ума. Это было дорого! Мы потратили много денег. Слышала, что можно сделать эту процедуру по медицинскому полису. Но на тот момент я не могла воспользоваться этой привилегией, так как у нас с супругом уже была общая дочь», — вспомнила Борщева.