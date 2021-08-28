Елена Борщева озвучила траты на ЭКО

Елена Борщева рассказала в интервью Елене Ханге на YouTube, что вторая дочка Ума родилась у неё после нескольких попыток ЭКО.
Первая дочь Борщевой появилась в 2007 году. Через некоторое время артистка вместе с мужем, фитнес-тренером Валерием Юшкевичем решили завести второго ребенка, однако у пары не получалось. Юмористка призналась, что думала, ЭКО быстро решит проблему, но вышло все иначе.
«Я ошибалась. У меня было несколько попыток. Я сменила клинику, лишь потом родилась дочь Ума. Это было дорого! Мы потратили много денег. Слышала, что можно сделать эту процедуру по медицинскому полису. Но на тот момент я не могла воспользоваться этой привилегией, так как у нас с супругом уже была общая дочь», — вспомнила Борщева.
Называть точную сумму трат на процедуры артистка не стала, но отметила, что в аналогичной ситуации люди могут потратить миллионы.
«Одна попытка может стоит около 300 тысяч рублей. Может получиться с первого раза, но, согласно статистике, беременность и роды наступают со второго или третьего раза. То есть надо иметь, грубо говоря, миллион рублей как минимум», – отметила Борщева.