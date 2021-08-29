Стало известно состояние впавшего в кому основателя «Смысловых галлюцинаций»

Сооснователь «Смысловых галлюцинаций» Владимир Бурдин находится в реанимации с сильным поражением легких, заявил брат музыканта Тимофей Бурдин, пишет «Московский комсомолец».

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По его словам, о состоянии родственника ему стало известно от матери.

«Мама звонила в реанимацию. Сказали, очень сильное поражение легких», — добавил он.

Владимира Бурдина поместили на «очень интенсивную терапию». Медики в такой ситуации не берутся давать каких-либо прогнозов. По их словам, пока нет ни отрицательной, ни положительной динамики.

«Из плюсов только то, что состояние стабилизировалось», — подчеркнул родственник.

Был ли положительным тест артиста на коронавирус — неизвестно.

О том, что музыкант попал в больницу и впал в кому стало известно в пятницу, 27 августа. Он находится в реанимации с поражением легких в 80 процентов и повреждением мозга. Музыкант на аппарате искусственной вентиляции легких.