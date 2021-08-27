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Менеджер Анжелики Агурбаш ответил на сообщения о задержании певицы

Газета.Ruиещё 1
42 минуты назад

Представитель певицы Анжелики Агурбаш заявил, что информация о ее задержании не соответствует действительности. Об этом сообщает Life.ru. По словам менеджера Агурбаш, он находится рядом с певицей на светском мероприятии.

Менеджер Агурбаш опроверг сообщения о задержании певицы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Все хорошо с ней, я впервые слышу такую информацию. Все в порядке, у нас репетиция сейчас с музыкантами, и я не могу ее беспокоить", - сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Агурбаш, объявленную в розыск в Белоруссии, задержал в Москве. В июле генпрокуратура Белоруссии направила российскому надзорному ведомству просьбу о выдаче певицы Анжелики Агурбаш. Исполнительницу намерены привлечь к уголовной ответственности за публикации в соцсетях, "направленные на возбуждение социальной вражды" против силовиков, чиновников и представителей власти, а также публичное оскорбление белорусского президента Александра Лукашенко. Она призывала жителей Белоруссии "объединить все усилия по совместному выходу из кризиса" и добиться референдума с участием народного проекта.

Шоу-бизнес,Анжелика Агурбаш,Александр Лукашенко,
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