Кто такая блогер Блиновская, которая нанимает для себя Собчак и Урганта?

Коуч, автор психологических онлайн-тренингов, бизнес-вумен, построившая свою карьеру в Сети, – блогер с почти шестимиллионной аудиторией в Instagram, которая, как заявляет, помогает своим подписчикам воплощать желания в жизнь.

Фото: Деловая газета "Взгляд" Деловая газета "Взгляд"

Российская Instagram-блогерша, имеющая более 5,8 млн подписчиков, и автор ряда психологических тренингов Елена Блиновская родилась в селе Опарино Кировской области, а все свое детство провела в Ярославле. Там же поступила в университет им. П. Г. Демидова и выучилась на экономиста. Однако диплом ей пригодился – девушка решила стать мотивационным оратором, начав называть себя «практикующим психологом». На своем сайте блогер заявляет, что училась у мировых экспертов по личностному росту и лайф-коучей Энтони Роббинса, Джона Кехо, Джона Грея, Лиз Бурбо, Экхарта Толле.

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25 августа Блиновская потратила на празднование своего 40-го дня рождения более 119 млн рублей, о чем сообщила в сторис в своих социальных сетях. Юбилей проходил в пятизвездочной гостинице на Алтае. Гостями и приглашенными звездами стали такие фигуры российского шоу-бизнеса, как группа «Звери», Светлана Лобода, рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) и Филипп Киркоров, а само мероприятие вела Ксения Собчак, которая опубликовала в своем Instagram фотографию со своим соведущим Иваном Ургантом. «Мы и легендарные гримерки Алтая», – подписала журналист.

Во время вечеринки именинница сменила несколько нарядов, а также выступила с танцевальным номером. Успех праздника оценила телеведущая Ксения Бородина, которая побывала на дне рождения Блиновской. Та рассказывает, что мероприятие считает удавшимся, о чем пишет в своем Instagram.

«Лена большая умница и молодец, сумела сделать такую вечеринку, которая заставила всех любить нас и ненавидеть одновременно.

Кто в ресурсе, тот радовался вместе с нами, кого захватила зависть, и они даже в комментах и телеграм-каналах этого скрыть не смогли, значит, мы все делаем правильно», – делится Бородина.

Кроме того, в день своего дня рождения Блиновская запустила акцию, в рамках которой попросила своих подписчиков отправить ей рубль на банковский счет в честь праздника, пишет Lenta.ru. За час блогерша собрала от поклонников более 1 млн рублей, который пообещала потратить на благотворительность или передать другому человеку. «Мы придумаем, как красиво его потратить, а пока – спасибо за ваши поздравления!» – написала Блиновская в своем сторис.

Откуда у Блиновской столько денег на празднование своего юбилея? На данный момент она является автором одного из самых успешных отечественных онлайн-тренингов «Марафон желаний», который проводит регулярно с 2015 года. По оценке блогера Кирилла Диденка из Didenok Team, за все время в проекте поучаствовали более 150 тыс. человек. Forbes оценил общую выручку бизнеса Блиновской за 2020 год в 330 млн рублей, прибыль – в 200 млн. «Заниматься «личностным ростом» не так страшно, как пойти к психологу, потому что в нашей культуре стигматизирована психологическая помощь», – объясняет журнал востребованность тренингов Блиновской среди клиентов.

О том, как именно проходят «занятия», пишет «РБКСтиль». Первая неделя марафона бесплатная, там люди определяются с тем, что желают и составляют список своих мечтаний. Все это время участники находятся под наставничеством Блиновской, активно получают от нее обратную связь. Далее следует платный курс из трех недель, где в зависимости от стоимости определяется, насколько интенсивны будут консультации автора. Как заявляется, участник, прошедший полный курс, обязательно сможет достичь всех своих намеченных целей.

К слову, само словосочетание «Марафон желаний» блогер зарегистрировала как товарный знак еще в 2018 году, а в январе 2020 года даже вышел одноименный фильм Дарьи Чаруши, в котором девушка Марина, имеющая семь желаний, главное из которых – стать счастливой, спешит их исполнить, однако жизнь меняет ее планы.