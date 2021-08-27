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У Тома Круза украли авто во время съемок фильма «Миссия невыполнима»

WMJ.ru
48 минут назад

У известного актера Тома Круза прямо во время рабочего дня произошел крайне неприятный случай — у него украли машину. Сейчас Круз находится на съемках новой части «Миссия невыполнима» в Бирмингеме.

Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима — 7"
Фото: ReutersReuters

Ничего не подозревающий актер оставил свою машину на парковке отеля и уехал на съемки, а в это время люксовый BMW Круза был украден неизвестными. Интересно, что внутри автомобиля находились личные вещи актера с общей стоимостью в десятки тысяч долларов.

Кстати, полиции уже удалось найти украденный BMW на другом конце города. Машину сейчас изучают специалисты. Пока остается неизвестным, почему воры бросили автомобиль, забрали ли они личные вещи Тома Круза и другие детали.

К слову, по словам полиции, у Круза был украден BMWx7, цена которого в среднем составляет 8 миллионов рублей.

Шоу-бизнес,Том Круз,
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