Тома Круза ограбили на съемках фильма "Миссия невыполнима — 7"

У известного актера Тома Круза прямо во время рабочего дня произошел крайне неприятный случай — у него украли машину. Сейчас Круз находится на съемках новой части «Миссия невыполнима» в Бирмингеме.

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Ничего не подозревающий актер оставил свою машину на парковке отеля и уехал на съемки, а в это время люксовый BMW Круза был украден неизвестными. Интересно, что внутри автомобиля находились личные вещи актера с общей стоимостью в десятки тысяч долларов.

Кстати, полиции уже удалось найти украденный BMW на другом конце города. Машину сейчас изучают специалисты. Пока остается неизвестным, почему воры бросили автомобиль, забрали ли они личные вещи Тома Круза и другие детали.