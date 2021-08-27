Советская и российская эстрадная певица Ирина Аллегрова решила вернуться на сцену.
Артистка перестала выступать семь лет назад, объясняя это тем, что хочет пожить «простой человеческой жизнью».
На концерте закрытия «Новой волны» в Сочи Аллегрова вышла на сцену и пригласила на будущий концерт, посвященный ее 70-летию.
«Я вас приглашаю на будущий год в этот же зал, приблизительно в это же самое время на мой юбилейный концерт. Будет много, я надеюсь, интересного, много нового. Так что на будущий год приходите: я вас буду ждать», — приводит ее слова «Собеседник».
В этом году у певицы пройдут концерты в Германии, а в начале следующего года — в Петербурге и городах Сибири.
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