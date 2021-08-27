Аллегрова решила вернуться на сцену

«Я вас приглашаю на будущий год в этот же зал, приблизительно в это же самое время на мой юбилейный концерт. Будет много, я надеюсь, интересного, много нового. Так что на будущий год приходите: я вас буду ждать», — приводит ее слова «Собеседник».