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Аллегрова заявила о возвращении на сцену

Газета.Ru
2 часа назад

Советская и российская эстрадная певица Ирина Аллегрова решила вернуться на сцену.

Аллегрова решила вернуться на сцену
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Артистка перестала выступать семь лет назад, объясняя это тем, что хочет пожить «простой человеческой жизнью».

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На концерте закрытия «Новой волны» в Сочи Аллегрова вышла на сцену и пригласила на будущий концерт, посвященный ее 70-летию.

«Я вас приглашаю на будущий год в этот же зал, приблизительно в это же самое время на мой юбилейный концерт. Будет много, я надеюсь, интересного, много нового. Так что на будущий год приходите: я вас буду ждать», — приводит ее слова «Собеседник».

В этом году у певицы пройдут концерты в Германии, а в начале следующего года — в Петербурге и городах Сибири.

Ранее врач рассказал о борьбе Аллегровой со старением.

Шоу-бизнес,Ирина Аллегрова,ИД "Собеседник",
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