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Шнуров предложил платить за потраченное впустую время

Мария Иванова
1 час назад

Музыкант, генеральный продюсер телеканала RTVi Сергей Шнуров предложил доплачивать людям за просмотр сериалов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Шнуров предложил платить за потраченное впустую время
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О телевидении и его зрителях Шнуров говорил, выступая на «Российской креативной неделе»

«Я за безусловный базовый доход: за то, чтобы всем людям, которые смотрят сериалы, доплачивали бы!» - заявил он.

Также Шнуров рассказал, что выступает против длинного рабочего дня: он считает, что задерживаться после восьми часов работы нельзя.

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По его мнению, большие телепроекты производятся для уставших после работы людей, у которых больше ни на что нет сил.

«Талантливого кинозрителя не бывает: ты либо уперся и смотришь с бутылкой пива, пьяный, «Игру престолов», или не смотришь», - подчеркнул музыкант.

Также он поспорил с мнением, что просмотр фильмов может быть полезным. Пример Квентина Тарантино, который стал режиссером, вдохновившись фильмами из видеопроката, он назвал исключением.

«Это очень хорошая статистика: на Земле семь миллиардов человек, и один посмотрел и стал нормальным режиссером. Выборка - во!» - сказал Шнуров.

Ранее телевидение раскритиковал музыкант Андрей Макаревич в интервью «Ленте.ру».

Макаревич рассказал о своей работе в экспертном совете Госдумы по культуре. По словам музыканта, на заседаниях совета он просил запретить участникам телешоу «орать», так как это «просто калечит психику людей».

Шоу-бизнес,Андрей Макаревич,Сергей Шнуров,Квентин Тарантино,Госдума,Lenta.ru,
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