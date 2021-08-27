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Актер Том Круз стал жертвой грабителей

Слово и Дело
1 час назад

Злоумышленники похитили авто во время съемок эпизода для седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» в Бирмингеме. По данным издания The Daily Mail, стоимость машины оценивается в районе 10 миллионов рублей.

Том Круз стал жертвой грабителей
Фото: ReutersReuters

Автомобиль был угнан прямо из-под окон отеля, в котором проживал Круз. На всю процедуру ворам потребовалось лишь несколько минут. Позже стало известно, что благодаря установленной системе безопасности BMW удалось найти.

Однако злоумышленники похитили из нее все вещи знаменитого актера. Сам Круз оценил ущерб в десятки тысяч долларов.

Недавно Том Круз выполнил один из самых опасных трюков во время съемок фильма «Миссия невыполнима — 7». Для того, чтобы добиться правильного исполнения элемента, потребовалось 500 часов обучения парашютному спорту и 13 тысяч прыжков на мотоцикле. Стоимость такого трюка оценили более чем в 2,6 млн долларов.

Шоу-бизнес,Том Круз,
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