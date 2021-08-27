Том Круз стал жертвой грабителей

Злоумышленники похитили авто во время съемок эпизода для седьмой части франшизы «Миссия невыполнима» в Бирмингеме. По данным издания The Daily Mail, стоимость машины оценивается в районе 10 миллионов рублей.

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Автомобиль был угнан прямо из-под окон отеля, в котором проживал Круз. На всю процедуру ворам потребовалось лишь несколько минут. Позже стало известно, что благодаря установленной системе безопасности BMW удалось найти.

Однако злоумышленники похитили из нее все вещи знаменитого актера. Сам Круз оценил ущерб в десятки тысяч долларов.