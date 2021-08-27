Бывшая жена Шаляпина высказалась о новой избраннице певца

Я одобряю, мне она (Татьяна. — NEWS.ru) нравится. И что значит бывший [муж]? Мы и сейчас с ним общаемся. У нас прекрасные дружеские отношения. В реальной жизни он замечательный друг. Это тот человек, который всегда придёт на помощь. А насчёт ревности, я вообще никогда никого не ревную. Да и у меня с личной жизнью всё хорошо. С этим проблем никогда не было и на том свете не будет. Я девять лет в девках не сижу, — заключила она.