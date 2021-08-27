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Директор Ивана Краско рассказал о состоянии актера после инсульта

Елена Прошина
16 минут назад

Директор актера Ивана Краско Вячеслав Смородинов рассказал о самочувствии 90-летнего артиста после госпитализации с инсультом. Как он объяснил в разговоре с РИА ФАН, врачи высказывали опасение за здоровье пациента, однако организм оказался достаточно крепким.

Директор Ивана Краско рассказал о состоянии актера после инсульта
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пока медики оценивают состояние звезды как среднетяжелое. Опасения вызывают внушительный возраст и недавно перенесенный коронавирус. Кроме того, Краско частично лишился зрения, и теперь актер видит только перед собой.

«Тяжело ему. Сейчас еду в больницу, будем решать вопрос о дополнительном уходе за ним», – отметил Смородинов.

При этом врачи уже планируют перевести пожилого актера из реанимации в обычную палату, однако детали дальнейшего лечения станут известны позднее.

Напомним, что артиста госпитализировали с инсультом в среду, 25 августа. Ранее худрук театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков заявил, что у врачей остается надежда на полное восстановление.

Шоу-бизнес,Вячеслав Смородинов,Виктор Новиков,Иван Краско,РИА ФАН,
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