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«Уйдёт муж — мне конец»: Ахеджакова рассказала о семье и травле

News.ru
39 минут назад

Актриса Лия Ахеджакова рассказала о том, как её муж, фотограф Владимир Персиянов относится к скандалу со спектаклем «Первый хлеб», и пожаловалась на травлю после премьеры спектакля. Об этом пишет «Собеседник».

Актриса рассказала, что за последние несколько лет неоднократно встречалась с проявлениями неприязни, причины которой ей непонятны. Она также опровергла информацию о снятии спектакля «Первый хлеб» из репертуара театра, признав, что подвергается травле в Интернете.

Если от меня уйдет муж — мне конец. Но пока что он меня поддерживает. Из меня интернет-пользователь тот ещё, а муж проверяет, что пишут в Интернете, следит за возникновением фальшивых аккаунтов от моего имени, — заявила актриса.

Ранее сообщалось, что Минкульт проверит репертуары российских театров после скандала со спектаклем «Первый хлеб», в котором зрители усмотрели оскорбления ветеранов в монологе героини Лии Ахеджаковой и пропаганду ЛБГТ из-за сцены с поцелуем двух мужчин.

«Офицеров России» возмутил спектакль «Современника»

СК РФ начал проверку по жалобе общественной организации «Офицеры России»: если в спектакле найдут нарушение законодательства, Ахеджаковой грозит штраф в размере до 3 млн рублей либо принудительные работы на срок до трёх лет, либо лишение свободы на тот же срок.
Шоу-бизнес,Видео,Лия Ахеджакова,Минкультуры,СКР,ИД "Собеседник",
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