В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

В России выявили 19 492 новых случая коронавируса

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

В России за последние сутки выявили 19 492 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 6 863 541. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба по борьбе с COVID-19 в субботу, 28 августа.

В России выявили 19 492 новых случая коронавируса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

19 492 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Больше всего заражений зафиксировали в Москве (1498), Санкт-Петербурге (1406) и в Московской области (849). Меньше всего — в Магаданской области (26), Чукотском автономном округе (15) и Ненецком автономном округе (14).

За сутки скончались 799 пациентов с COVID-19. Всего с начало пандемии количество летальных исходов составило 180 840.

За сутки выздоровели 19 411 человек, общий показатель выздоровлений составил 6 131 446.

Шоу-бизнес,Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители