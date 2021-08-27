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«Пьяные настолько, что не соображаем»: Бородина рассказала о справлявшей нужду в подъезде Собчак

Елена Прошина
1 час назад

Телеведущая Ксения Бородина рассказала, как Ксения Собчак в состоянии сильного алкогольного опьянения справляла нужду в подъезде пятиэтажного дома после первой свадьбы на реалити-шоу «ДОМ-2».

«Пьяные настолько, что не соображаем»: Бородина рассказала о справлявшей нужду в подъезде Собчак
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

Эту историю она припомнила на дне рождения блогера Елены Блиновской, которая отметила свое сорокалетие 25 августа в Горном Алтае. Ведущими мероприятия были Иван Ургант и Ксения Собчак. В какой-то момент на сцену вышла Бородина и начала рассказывать о времени ее совместной работы с Ксенией на телепроекте «ДОМ-2».

«На проекте произошла первая свадьба. Мы с Ксюшей ее ведущие. 10 утра, садимся в лимузин. Едем с Собчак пьяные настолько, что не соображаем. И Ксюша: «Я хочу в туалет!», а рядом пятиэтажки. Остановили машину, выходим в красивых платьях. Заходим в хрущевку на третий этаж. Прямо в подъезде Я говорю: «Ксюх, я пока между четвертым и вторым этажами побегаю, а ты — давай!», – вспомнила Бородина.

Собчак не растерялась, а посмеялась над рассказом и совершенно не обиделась на Бородину. Кроме этого, она позвала её на свое шоу, чтобы та честно рассказала о разводе с Курбаном Омаровым, пишет Starhit.

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