«Пьяные настолько, что не соображаем»: Бородина рассказала о справлявшей нужду в подъезде Собчак

«На проекте произошла первая свадьба. Мы с Ксюшей ее ведущие. 10 утра, садимся в лимузин. Едем с Собчак пьяные настолько, что не соображаем. И Ксюша: «Я хочу в туалет!», а рядом пятиэтажки. Остановили машину, выходим в красивых платьях. Заходим в хрущевку на третий этаж. Прямо в подъезде Я говорю: «Ксюх, я пока между четвертым и вторым этажами побегаю, а ты — давай!», – вспомнила Бородина.