Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше

Прохор Шаляпин тайно женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудиа Дэвис, выяснила «Комсомольская правда».
Торжество прошло в Лас-Вегасе, в клубе «Интрига», который расположен в фешенебельном отеле Wynn и полностью закрылся по случаю бракосочетания Шаляпина и его 42-летней возлюбленной.
По информации издания, молодожены потратили на свадьбу как минимум 15 млн рублей.
После выездной регистрации Шаляпин пел гостям в караоке русские народные песни, а также хиты Верки Сердючки, Юрия Шатунова и других исполнителей.
Вскоре после свадьбы Татьяна попала в больницу с коронавирусом. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На днях Прохор рассказал, что Дэвис отключили от аппарата ИВЛ, но продолжают подавать кислород, а из-за слабости она до сих пор не может двигаться.
Напомним, о романе Прохора Шаляпина с владелицей сети адвокатских компаний Татьяной Клаудиа Девис стало известно в январе 2020 года. Пара была замечена на круизном лайнере Royal Princess. По данным СМИ, отдых обошелся в миллионы рублей и, скорее всего, платила за все Татьяна.