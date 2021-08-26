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Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше

Вероника Полынина
1 час назад

Прохор Шаляпин тайно женился на канадской миллионерше Татьяне Клаудиа Дэвис, выяснила «Комсомольская правда».

Прохор Шаляпин тайно женился на миллионерше
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Торжество прошло в Лас-Вегасе, в клубе «Интрига», который расположен в фешенебельном отеле Wynn и полностью закрылся по случаю бракосочетания Шаляпина и его 42-летней возлюбленной.

По информации издания, молодожены потратили на свадьбу как минимум 15 млн рублей.

После выездной регистрации Шаляпин пел гостям в караоке русские народные песни, а также хиты Верки Сердючки, Юрия Шатунова и других исполнителей.

Избранницу-миллионершу Прохора Шаляпина госпитализировали с COVID-19

Вскоре после свадьбы Татьяна попала в больницу с коронавирусом. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На днях Прохор рассказал, что Дэвис отключили от аппарата ИВЛ, но продолжают подавать кислород, а из-за слабости она до сих пор не может двигаться.

Напомним, о романе Прохора Шаляпина с владелицей сети адвокатских компаний Татьяной Клаудиа Девис стало известно в январе 2020 года. Пара была замечена на круизном лайнере Royal Princess. По данным СМИ, отдых обошелся в миллионы рублей и, скорее всего, платила за все Татьяна.

Шоу-бизнес,Прохор Шаляпин,Юрий Шатунов,Комсомольская правда,
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