Экстремальное похудение МакSим объяснили

Бывший пациент больницы, где лежала певица МакSим, рассказал подробности о том, как себя чувствовала артистка и почему она так резко похудела.

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Когда Марину Абросимову положили в клинику, многие медики не верили, что она выживет. Страдающая двусторонней пневмонией знаменитость лежала в реанимации.

Сосед вокалистки по палате отметил, что когда выписывался в июле, она все еще находилась в коме. По его словам, если бы исполнительницу отключили от аппаратов жизнеобеспечения, она бы скончалась. Мужчина подтвердил, что певица МакSим долгое была на аппарате ЭКМО.

Также он объяснил, что резкое похудение звезды произошло именно из-за долгого пребывания в реанимации. Мужчина сообщил, что сам скинул десять килограммов, находясь несколько дней в реанимации.

Напомним, знаменитость почти два месяца была на одной ногой на том свете. Впервые об ухудшении состояния певицы МакSим россияне узнали 15 июня. Тогда сама звезда рассказала об этом в своем инстаграм-аккаунте. Через несколько дней ее ввели в искусственную кому.