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Кашпировский проиграл суд из-за мема программе «Вечерний Ургант»

News.ru
38 минут назад

Психотерапевт Анатолий Кашпировский проиграл суд программе «Вечерний Ургант» из-за мема про кота-экстрасенса. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Кашпировский проиграл суд «Вечернему Урганту»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2018-м ведущие программы Иван Ургант и Дмитрий Хрусталёв показали «фотожабу»: кота с лицом Кашпировского. Причём сделали это дважды — и второй раз после формальных извинений перед экстрасенсом.

Психотерапевт потребовал через суд «удалить и запретить СМИ дальнейшее распространение изображения Кашпировского в виде наложения его изображения на туловище животного», а за каждое использование своей фотографии захотел по 500 тысяч рублей, пишет канал.

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Кашпировский прославился ещё во времена СССР, принимая участие в телемостах Москва — Киев (31 марта 1988-го) и Киев — Тбилиси (2 марта 1989-го), когда якобы сенсационно и беспрецедентно в истории человечества на расстоянии обеспечил обезболивание полостных хирургических операций пациенткам, имевшим противопоказания к наркозу.

Ранее сообщалось, что певица Земфира намерена отсудить у писателя Евгения Гришковца, назвавшего её наркоманкой, 1,5 млн рублей. Исполнительница считает, что его слова «носят порочащий характер».
Шоу-бизнес,Иван Ургант,Дмитрий Хрусталев,Анатолий Кашпировский,
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