Режиссер Житинкин сравнил Бузову с Баталовым

Когда-то очень хотел сыграть в театре Алексей Баталов. Ну гениальный актёр! Мы с ним обсуждали одну роль, и он сказал: «Нет, знаете, я всё-таки в театре не буду играть, потому что это не моё, я очень волнуюсь. И сразу станет видно, что я в театре никогда не работал». Даже Баталов испугался играть в театре! — отметил Житинкин.