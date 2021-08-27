Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о тяжелой подготовке к полету в космос для съемок фильма «Вызов». Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Фото: Пресс-служба Роскосмоса Пресс-служба Роскосмоса

«Тренировки выведение спуск в скафандрах аммиачных масках завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва разбор полетов опытнейшими космонавтами тысячи незнакомых слов и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять», — написала артистка (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Она отметила, что каждый день перед ней встают новые задачи. По словам Пересильд, слово «тяжело» не подходит для описания этой работы, так как оно слишком обычное и легкое. Актриса заключила, что впереди ее ждет много учебы.