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Юлия Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Российская актриса Юлия Пересильд рассказала о тяжелой подготовке к полету в космос для съемок фильма «Вызов». Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

Пересильд рассказала о подготовке к полету в космос
Фото: Пресс-служба РоскосмосаПресс-служба Роскосмоса

«Тренировки выведение спуск в скафандрах аммиачных масках завтра в противогазах по 4-6 часов без перерыва разбор полетов опытнейшими космонавтами тысячи незнакомых слов и ночь для переработки информации... заново перечитывая бортовую документацию анализируя ошибки, чтобы больше их не повторять», — написала артистка (авторская орфография и пунктуация сохранены).

Она отметила, что каждый день перед ней встают новые задачи. По словам Пересильд, слово «тяжело» не подходит для описания этой работы, так как оно слишком обычное и легкое. Актриса заключила, что впереди ее ждет много учебы.

В мае стало известно, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд полетят на Международную космическую станцию (МКС). Отмечалось, что отбор также прошли актриса Алена Мордовина и пилот Галина Каирова. Группа проведет в космосе 12 дней и затем вернется на Землю на аппарате «Союз МС-18».

Шоу-бизнес,Алена Мордовина,Клим Шипенко,Юлия Пересильд,
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