Оксана Самойлова показала роскошную яхту с отдыха в Греции

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала детали убранства яхты, на которой она проводит время вместе с супругом, рэпером Джиганом. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Фото: Instagram Instagram

Известно, что 33-летняя предпринимательница отправилась с мужем на остров Миконос, Греция, чтобы отдохнуть в открытом море на роскошном судне. Знаменитость опубликовала ролик, в котором прошлась по палубе и комнатам яхты, показывая подписчикам их интерьер.

На размещенных кадрах видно, что судно оснащено шезлонгами, джакузи, барными стойками и обеденными столами на палубе. Помимо жилых кают, на борту также располагаются гостиные с кожаными диванами и деревянными столами.

«У нас очень большая лодка в этот раз», — похвасталась Самойлова фанатам.