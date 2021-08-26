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Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции

Lenta.ru
17 минут назад

Бизнесвумен Оксана Самойлова показала детали убранства яхты, на которой она проводит время вместе с супругом, рэпером Джиганом. Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте.

Оксана Самойлова показала роскошную яхту с отдыха в Греции
Фото: InstagramInstagram

Известно, что 33-летняя предпринимательница отправилась с мужем на остров Миконос, Греция, чтобы отдохнуть в открытом море на роскошном судне. Знаменитость опубликовала ролик, в котором прошлась по палубе и комнатам яхты, показывая подписчикам их интерьер.

На размещенных кадрах видно, что судно оснащено шезлонгами, джакузи, барными стойками и обеденными столами на палубе. Помимо жилых кают, на борту также располагаются гостиные с кожаными диванами и деревянными столами.

«У нас очень большая лодка в этот раз», — похвасталась Самойлова фанатам.

В мае появилась информация о том, что Оксана Самойлова также сняла яхту на Мальдивах за 60 тысяч евро (5,2 миллиона рублей) в неделю. Знаменитость рассказала, что в рамках отдыха на судне предусмотрены путешествия по атоллам с акулами, дельфинами, китами, мантами, а также в стоимость аренды включены ужины и обеды на необитаемых островах.

Шоу-бизнес,Оксана Самойлова,Греция,
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