Сосед МакSим по больнице рассказал о ее лечении

«Я лечился там в июне как раз с коронавирусной инфекцией. МакSим находилась в соседней палате реанимации. Медики не надеялись, что ей удастся выжить. Я, когда выписывался в июле, она все еще пребывала в коматозном состоянии. У меня было небольшое поражение легких — 50%, в первые дни в больнице даже я подняться с постели не мог, что уж говорить о Марине. Среди персонала учреждения велись разговоры, что она не выживет. Проще говоря, если бы ее на тот момент отключили от аппарата — она бы умерла», - уточнил собеседник издания.