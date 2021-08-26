Сосед МакSим по больнице рассказал о ее лечении

В СМИ появились детали лечения певицы Марины Абросимовой, более известной поклонникам как МакSим. В середине июня этого года исполнительница заболела коронавирусом и практически в течение двух месяцев провела в 52-й городской больнице в Москве.
Спасти певицу удалось благодаря интенсивному лечению и заслугам врачей. Корреспондент издания Mk.ru побеседовал с бывшим пациентом медучреждения, который находился там в одно время с МакSим. Он рассказал некоторые подробности о лечении артистки.
«Я лечился там в июне как раз с коронавирусной инфекцией. МакSим находилась в соседней палате реанимации. Медики не надеялись, что ей удастся выжить. Я, когда выписывался в июле, она все еще пребывала в коматозном состоянии. У меня было небольшое поражение легких — 50%, в первые дни в больнице даже я подняться с постели не мог, что уж говорить о Марине. Среди персонала учреждения велись разговоры, что она не выживет. Проще говоря, если бы ее на тот момент отключили от аппарата — она бы умерла», - уточнил собеседник издания.
Также он добавил, что волонтеров в больнице нет. Всю необходимую работу выполняют медсестры и младший медицинский персонал.
«Туда, кстати, много и других известных людей приезжало и кроме МакSим. Не в том смысле, что они для лечения посещали учреждение – может, просто по делам. Туда и Елена Малышева наведывалась, и Максим Галкин заскакивал - на 6-й этаж, где находятся ВИП-палаты», - отметил бывший пациент 52-й столичной горбольницы.
Кроме этого, он рассказал, что МакSим ставили специальные дорогостоящие капельницы с препаратом японского производства. Инфузионная терапия помогает таким пациентам восстанавливаться после коронавируса, заключил собеседник Mk.ru.