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Бастрыкин занялся делом избитого сына Пьехи

Елена Прошина
1 час назад

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего между мальчиком и Ириной Безбородовой, соседкой семьи музыканта по даче.

Бастрыкин занялся делом избитого сына Пьехи
Фото: InstagramInstagram

«18 июля 2021 года на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта из-за испорченного ребенком надувного бассейна толкнула его, в результате чего он получил телесные повреждения», – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что врачи обнаружили у мальчика ушибы и сотрясение мозга. Ребенок несколько дней пролежал в больнице, а сейчас продолжает реабилитацию дома. Следователи возбудили в отношении Безбородовой уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Назначена судебная экспертиза.

Ранее сама Ирина публично извинилась перед Пьехой и его сыном, в то же время попросил его не идти на поводу у эмоций и дождаться результатов следствия.

Шоу-бизнес,Ирина Безбородова,Стас Пьеха,Александр Бастрыкин,СКР,
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