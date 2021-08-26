Бастрыкин занялся делом избитого сына Пьехи

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании дела об избиении семилетнего сына Стаса Пьехи. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего между мальчиком и Ириной Безбородовой, соседкой семьи музыканта по даче.

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«18 июля 2021 года на территории коттеджного поселка в Выборгском районе Ленинградской области женщина в ходе конфликта из-за испорченного ребенком надувного бассейна толкнула его, в результате чего он получил телесные повреждения», – сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что врачи обнаружили у мальчика ушибы и сотрясение мозга. Ребенок несколько дней пролежал в больнице, а сейчас продолжает реабилитацию дома. Следователи возбудили в отношении Безбородовой уголовное дело о причинении легкого вреда здоровью. Назначена судебная экспертиза.