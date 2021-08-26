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Собчак и Бородина поругались после приглашения на интервью о разводе

Газета.Ruиещё 4
1 час назад

Ксения Бородина поругалась с Ксенией Собчак после того, как последняя пригласила записать ее интервью о разводе с бизнесменом Курбаном Омаровым. Об этом сообщается в Instagram Бородиной.

Собчак и Бородина поругались после приглашения на интервью о разводе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Телеведущие в шуточной форме обсуждали возможность выпуска подобного шоу на YouTube-канале Собчак.

"Я рада, что Ксения Бородина дала интервью о своем разводе моему каналу", - сказала Собчак.

В ответ на это Бородина обозвала Собчак. "Я рада, что так происходит. Ксюш, спасибо тебе большое, ждите", — добавила Собчак.

Бывшие коллеги встретились на вечеринке по случаю дня рождения блогера Елены Блиновской.

"Мы приехали с Собчак в место силы. Она единственный человек, который силу все время забирает. Надеюсь, что здесь у нее что-нибудь получится", - ответила Бородина.

Ксения Бородина и Курбан Омаров прожили в браке шесть лет. У супругов есть общая дочь Теона. Супруги развелись в начале августа этого года. Ранее отпраздновавшая развод Бородина отреагировала на критику.

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