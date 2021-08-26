Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Меня там не было. Петя, по словам Безбородовой, псих и беспризорник. Но это ложь. Он приезжает ко мне с мамой и бабушкой. Он нормальный и ухоженный ребенок, часто звонит бабе Дите, — прокомментировала ситуацию Эдита Станиславовна.