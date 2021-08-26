Знаменитая артистка не осталась в стороне громкого конфликта.
Триджы прабабушка 84-летняя Эдита Пьеха сейчас практически не появляется на публике. Артистка страдает от болей в ногах и предпочитает больше времени проводить дома. Однако, эстрадная певица решила вмешаться в неприятную историю об избитом сыне своего внука Стаса Пьехи. Напомним, у семилетнего Пети обнаружили травмы головного мозга и ушибы после нападения на него арбитра Безбородова Ирины.
Я не знаю, кто прав, а кто виноват. Меня там не было. Петя, по словам Безбородовой, псих и беспризорник. Но это ложь. Он приезжает ко мне с мамой и бабушкой. Он нормальный и ухоженный ребенок, часто звонит бабе Дите, — прокомментировала ситуацию Эдита Станиславовна.
В телестудию звезда приехать не смогла из-за плохого самочувствия.
У народной артистки очень теплые отношения с правнуками. Они часто к приезжают к ней на каникулы и часто звонят. Она переживает за Петю. Адвокат Стаса Пьехи утверждает, что признаки избиения мальчика налицо. Многочисленные травмы свидетельствуют о жестоком нападении Безбородовой на наследника исполнителя.