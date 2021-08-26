Муж Азизы нашел суррогатную мать для их ребенка в Италии

Певица Азиза вышла замуж за итальянского бизнесмена Алессандро Лортэ. Как пишет Starhit, мужчина провел детство в России, а затем переехал за границу, сейчас занимается ресторанным бизнесом. Новобрачные мечтают завести детей, но певица считает, что ей будет сложно забеременеть из-за возраста, поэтому пара решила прибегнуть к услугам суррогатной матери.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Азиза планировала обратиться за помощью к родственницам, но те ей отказали, из-за чего артистка даже хотела отменить свадьбу. Проблему решил ее супруг. Как рассказал Алессандро в эфире шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир», помочь паре согласилась жена его друга.

Эксперты в студии заявили, что супруги могут найти суррогатную маму и в России. Но ресторатор пояснил, что так будет лучше — если пара займется этими деликатными вопросами здесь, все узнают об этом. А в Италии можно будет сохранить все в секрете.