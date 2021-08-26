"Берегите себя!": взволнованные фанаты обратились к Расторгуеву

«Такие грустные усталые глаза, встряхнитесь, Вы - классный!», «Не грустите...», «Дорогой Наш Николай Вячеславович!!!!! Берегите Себя.... для себя. Берегите - замены не будет!!!», «Николай, не грустите, прорвемся», «Николай Вячеславович, берегите себя, вы у нас один такой. Вид изможденный, здоровье - превыше всего. Будет здоровье - будет творчество», «Устал », - написали Расторгуеву в комментариях.