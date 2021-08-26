"Берегите себя!": взволнованные фанаты обратились к Расторгуеву

Солист группы «Любэ» Николай Расторгуев опубликовал фото из студии и заставил поклонников волноваться.
Подписчикам артиста в Instagram показалось, что на свежих снимках Расторгуев выглядит истощенным, грустным и постаревшим.
«Такие грустные усталые глаза, встряхнитесь, Вы - классный!», «Не грустите...», «Дорогой Наш Николай Вячеславович!!!!! Берегите Себя.... для себя. Берегите - замены не будет!!!», «Николай, не грустите, прорвемся», «Николай Вячеславович, берегите себя, вы у нас один такой. Вид изможденный, здоровье - превыше всего. Будет здоровье - будет творчество», «Устал », - написали Расторгуеву в комментариях.
На вопрос, как у него со здоровьем, певец ответил: «Отлично».
В июне певец Леонид Агустин разместил в Instagram совместный снимок с Николаем Расторгуевым. В комментариях к посту подписчики поинтересовались здоровьем музыканта. Агутин в ответ заявил, что «с Колей все хорошо», а нездоровый вид на фото вызван тем, что он «переборщил с фильтром».