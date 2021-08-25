Лена Перминова похвасталась коляской за 600 тысяч рублей

Вслед за Яной Рудковской модель Лена Перминова решила приобрести для малыша самую люксовую коляску.

Фото: Instagram Instagram

Похоже сын модели Лены Перминовой и миллиардера Александра Лебедева живет под девизом: «люкс с пеленок». Даже детская коляска у Александра-младшего не простая, а от легендарного бренда Dior и стоит 590 тысяч рублей.

Звездная мама с детьми прилетела в Москву из продолжительного отдыха на Ибице. Все семейство развлекалось на роскошных яхтах и грелось под теплым солнышком. Прилетев в столицу, Перминова поделилась фотографией на фоне загородного особняка.

На фотографии модель предстала в стильном ретро-костюме графитового цвета с корсетом и апельсиновой футболкой. В качестве обуви супруга миллиардера выбрала удобные кроссовки. А еще модель надела интересные солнцезащитные очки в футуристичном стиле.