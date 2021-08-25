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Жена 61-летнего миллиардера Перминова похвасталась коляской за 600 тысяч рублей

WMJ.ru
51 минуту назад

Вслед за Яной Рудковской модель Лена Перминова решила приобрести для малыша самую люксовую коляску.

Лена Перминова похвасталась коляской за 600 тысяч рублей
Фото: InstagramInstagram

Похоже сын модели Лены Перминовой и миллиардера Александра Лебедева живет под девизом: «люкс с пеленок». Даже детская коляска у Александра-младшего не простая, а от легендарного бренда Dior и стоит 590 тысяч рублей.

Звездная мама с детьми прилетела в Москву из продолжительного отдыха на Ибице. Все семейство развлекалось на роскошных яхтах и грелось под теплым солнышком. Прилетев в столицу, Перминова поделилась фотографией на фоне загородного особняка.

На фотографии модель предстала в стильном ретро-костюме графитового цвета с корсетом и апельсиновой футболкой. В качестве обуви супруга миллиардера выбрала удобные кроссовки. А еще модель надела интересные солнцезащитные очки в футуристичном стиле.

К слову, перед отъездом в отпуск недавно родившая Лена Перминова столкнулась с проблемами в области здоровья. Модель попала в больницу, а позднее испугала поклонников фразой: «меня ждет адовая боль».

Шоу-бизнес,Александр Лебедев,
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