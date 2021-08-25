Полузащитник «Ростова» Павел Мамаев прервал молчание и дал то самое большое интервью, в котором обстоятельно рассказал о разводе и судебных разбирательствах с бывшей женой. «Газета.Ru» собрала самые интересные высказывания футболиста.

О разводе

Мамаев сообщил, что развелся со своей женой Аланой в апреле этого года. И об этом поступке футболист ни мгновения не жалеет. Более того, если бы он не оказался в тюрьме после драки в центре Москвы в компании братьев Кокориных, развод мог бы случиться и раньше.

"Могу сказать откровенно, что ни разу за весь этот период я не пожалел об этом решении. На сегодняшний день я счастлив во всем. Я эмоционально принял это решение, хотя это решение я принял еще в 2018 году, в августе–сентябре, когда я пришел к бывшей жене и сказал, что больше жить с ней не хочу. Потом было стечение обстоятельств, тюрьма и все остальное, которые помешали этому. Уже на тот момент я встречался с адвокатами, уехал из дома. Наверное, надо было это уже тогда делать", - приводит слова Мамаева сайт телеканала "Матч ТВ".

Игрок отмечает, что бывшая жена не дает ему жить спокойно. Мамаев также заявил, что из-за клеветы в свой адрес со стороны Мамаевой страдают близкие ему люди - его новая девушка Надежда Санько и дети. У них с Аланой есть общая дочь, также он усыновил ее ребенка от первого брака.

О миллионах, отданных бывшей жене

Павел рассказал, что Алана требует от него денег, несмотря на то, что он готов выплачивать алименты в том объеме, который установит суд. Он сообщил, что перевел бывшей супруге 10 миллионов рублей. При этом она продолжает жаловаться, что ей не хватает денег на детей, обращает внимание футболист.

"Она выставляет скрины, что я перевожу по 30 тысяч рублей. Но не упоминает, что я перевел ей 10 миллионов. Я для себя делал со счетов распечатку всех переводов, которые я совершил с момента, как мы приняли решение о разводе. Общая сумма - более 11 миллионов рублей. Говорить о том, что на детей не хватает денег В любом случае я буду платить алименты. Суд решит, в каком объеме. Я от этого не отказываюсь, я к этому готов, это моя прямая обязанность. Но кричать на всех фронтах, что у человека нет денег, живя в квартире за полмиллиона долларов, площадь которой, как она преподносит, - 48 квадратных метров. Ездить на Bentley за 20 миллионов, иметь Range Rover за 15 миллионов. Я уж не буду про остальное говорить. И человек говорит, что она бедная и несчастная. У человека есть все для существования. Одно дело - если ты хочешь жить сама для себя. Живи, но тогда оставь детей. Но тогда не жалуйся, что на детей у тебя при таких возможностях нет денег", - заявил Мамаев.

О судебных разбирательствах

Футболист признается, что готов пойти на мировое соглашение с Аланой, лишь бы вычеркнуть ее из своей жизни. При этом он констатировал, что предстоят серьезные судебные разбирательства.

"Глобально суды только начинаются. Я готов и хочу подписать с ней мировое соглашение. Не из-за того что я чего-то боюсь. Просто не хочу, чтобы этот человек существовал в моей жизни. Она настолько завралась, настолько пиарится на этой ситуации. Она оскорбляет меня, всех близких мне людей. Я просто не хочу быть с ней в одном пространстве. Не хочу, чтобы мое имя связывали с ней. Не знаю, как передать мое эмоциональное состояние", - поделился Павел.

Он не скрывает, что готов удовлетворить все требования экс-супруги, чтобы эта история для него закончилась. Говоря о детях, Мамаев делает акцент на том, что не перестанет быть для них отцом и продолжит им помогать и воспитывать их.

"Не хочу больше судиться. Не хочу претендовать на детей. Я как любил их, так и буду любить. Как был для них отцом, так и буду, буду выстраивать свои взаимоотношения. Прямо в один момент пришло осознание, что у меня другая жизнь. Я не хочу делить с ней ничего, пусть она заберет абсолютно все. Я не хочу, чтобы человек участвовал со мной в каких-то судебных процессах, чтобы она каким-то образом была связана [со мной]. Я сейчас готов подписать все бумаги, все документы, только чтобы этого человека не существовало в моей жизни. Детей пусть забирает. Я их так же буду любить.

Суд назначит время, место, где я буду с ними видеться и выстраивать с ними свой маленький мир. Но чтобы просто этого человека не было в моей жизни. Вот что касается судов, - поведал игрок.

О невозможности общаться с дочерью

Вопрос общения с детьми, очевидно, волнует Павла больше все. Он сообщил, что Алана не дает ему возможности разговаривать с дочерью, и при этом очерняет его в ее глазах.

"Мне более двух месяцев не дают общаться с ребенком. Вообще ни под каким предлогом. Я слышу какие-то бредовые истории о том, что я хочу выкрасть дочь, что мы с Надей придумываем планы. После того, как наши отношения с Надей стали достоянием общественности, хотя мы их и не скрывали, мы не сделали ничего плохого, я звоню дочери по видеосвязи. Она настолько накручена на данный момент, очень больно на это смотреть. Дочь говорит: "Папа, я нахожусь в стрессе, мама мне все рассказывает". Дочь дает мне понять, что не хочет со мной разговаривать, потому что мама ей рассказывает какие-то вещи. Общаюсь по видео. На заднем плане влезает Алана: "Алиса, не забывай, что твой папа - мразь и рядом с ним сидит еще одна мразь". Я впал в ступор и не знал, что сказать. Мне даже страшно представить, что она про меня говорит еще", - негодует Мамаев.

О новых отношениях

Павел признался, что счастлив в новых отношениях. Его возлюбленной стала блогер Надежда Санько - по словам Мамаева, девушку одобрила и его мама. "Приехал к маме, которая переживает тяжелый период из-за потери отца. Она говорит: "Я так рада за тебя сейчас. Это девушка, которая любит тебя. Я никогда не видела в Алане, что тебя любят. Просто смотрю на вас и счастлива за тебя". Когда это слышу, я все то, что было до Нади, хочу оставить позади. Дети и так будут моими детьми", - заверил спортсмен.

Об ошибках

Павел критически относится к собственным ошибкам, которые он допустил в жизни. Он считает, что жизненный путь состоит из неизбежных ошибок, и только через них человек формируется. "У меня были тысячи ошибок, миллион! Я это всегда признавал и буду признавать. И сколько еще будет. Мне исполнится только 33 года. Что такое для мужчины 33 года? Я начал играть в 16 лет. У меня прекрасная карьера, отличный жизненный путь, чтобы жить и радоваться жизни. Видимо, мне надо было пройти все эти испытания, все эти проблемы, чтобы дальше жить счастливой жизнью. Сказать, что я о чем-то жалею, - глупо. Ну, этой мой выбор, мои ошибки, их была куча. Сейчас я уверен, что у меня, наверное, первый раз в жизни правильный выбор. Правильный выбор женщины, правильный выбор жизни, правильный выбор своего дальнейшего пути", - не сомневается Мамаев.