Россияне пожалели Ивлееву из-за развода

Довольное лицо Насти Ивлеевой по причине отношений с Элджеем заметил Юрий Дудь во время одного из самых популярных своих интервью. Дудь спросил Ивлееву про ее новый роман и Настя в красках рассказала о своем счастье. Девушке завидовала вся страна. Теперь вся страна ее жалеет.

Фото: Instagram Instagram

Пара поженилась, но не прожила вместе и пяти лет. В одном из глянцевых журналов Ивлеева рассказала о разводе. Теперь все: Элджей и Настя больше не вместе. Россияне считают, что это грустное событие. Фотосессию из журнала даже не хотят лайкать.

Ивлееву жалеют: ей уже за 30, а она в разводе. К Элджею уже стали поступать интересные предложения от девушек - в России появился завидный жених. Настя уверяет, что все еще любит своего бывшего мужа. Блогер Лена Миро считает, что Элджею не стоило жениться на Ивлеевой по причине разных интересов. Она даже говорила, что артист не был верен своей супруге.