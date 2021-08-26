Алана Мамаева опубликовала видео с пьяным экс-супругом

Алана Мамаева, бывшая жена футболиста "Ростова" Павла Мамаева, опубликовала в своем Instagram видео с экс-супругом. В ролике спортсмен находится в состоянии алкогольного опьянения. Он с трудом выговаривает фразу, в которой присутствует ненормативная лексика. Также Алана, отвечая на вопросы подписчиков, заявила, что Павел не выплатил ей после развода 11 млн рублей, о которых он говорил в интервью на "Матч ТВ".

"После развода он переводил несколько раз по 30 тыс. рублей! Все, что было в браке, он, видимо, решил за восемь лет посчитать", - отметила она.

Мамаев с супругой прожили в браке восемь лет. У них есть общая дочь. Пара развелась в апреле 2021 года. Тогда стороны не пришли к соглашению относительно раздела имущества и выплат алиментов. У Мамаевых есть общий ребенок.

Алана неоднократно обвиняла бывшего футболиста сборной России в изменах. Мамаев выступает за "Ростов" с 2019 года. В нынешнем сезоне хавбек сыграл в четырех матчах и не отметился результативными действиями.